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Біля селища Байрак відбудовують зруйнований міст

Біля селища Байрак відбудовують зруйнований міст

Продовжується будівництво нового мосту біля села Байрак. Відео ходу відновлювальних робіт опублікувала Балаклійська міська військова адміністрація.

На сьогодні у Харківській області функціонує вже 22 тимчасові переправи, повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Також майже завершено відновлення мосту через річку Тетлега: штучна споруда на автошляху  Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук була зруйнована внаслідок бойових дій. Тимчасова переправа, в об‘їзд зруйнованого мосту, була побудована в червні 2022 року.

На мосту напередодні влаштували нове покриття. Залишилося провести фінішні роботи:

– влаштувати бар‘єрне огородження

– нанести дорожню розмітку

– встановити дорожні знаки

Об’єкт цілодобово відновлюють близько 35 фахівців. Працює ТОВ «Мостобудівельний загін 112». Міст було зруйновано 26 лютого 2022 року в результаті повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Агентство Телевидения Новости

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