Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:39
Просмотров: 9

Одна людина загинула через вибух газу у Красноградському районі

Одна людина загинула через вибух газу у Красноградському районі

19 квітня о 16:00 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у приватному будинку за адресою: Красноградський район, селище Сахновщина, вул. Корольова, 48. Попередньо вона виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші, яка утворилась всередині будинку. Також надійшла інформація про те, що в будинку під час вибуху мав бути його 65-річний господар.

До місця події відразу направили 3 пожежно-рятувальні відділення 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття всі несучі конструкції будинку були зруйновані, він горів на всій площі у 80 кв. метрів. На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежних стволи. Одночасно тривали пошукові роботи і розбір завалів. Зрештою під ними було виявлено тіло загиблого господаря оселі.

О 16:20 відбулась локалізація пожежі, о 18:10 її ліквідація. До проведення пошукових робіт та пожежогасіння залучались 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Наразі правоохоронними органами проводяться оперативно-слідчі дії задля встановлення обставин трагедії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 