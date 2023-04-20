Вовчанськ, Куп’янськ, Дворічна та ще 10 населених пунктів на Харківщині залишаються під обстрілами

Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Дворічна та інші населені пункти.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. На щастя, постраждалих протягом доби не було.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 15 га території та знешкодили 283 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости