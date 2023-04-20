13 пожеж за добу ліквідували харківські рятувальники

Протягом доби з 19 по 20 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 24 оперативні виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

1 – на перевірку місця влучання ворожих снарядів;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

4 – для надання допомоги населенню і поліції;

4 – інші виїзди.

Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталась о 22:17 у м. Куп’янську. Окупанти вдарили із реактивної артилерії по житловим кварталам міста. В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники 44-ї ДПРЧ. На час їх прибуття будинок горів майже весь. Площа пожежі склала біля 100 кв. м. В сусідньому будинку повибивало скління вікон. За попередніми даними постраждалих немає. Вогнеборці локалізували вогонь о 22:58 та ліквідували його о 23:40. Залучалось 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

О 10:35 рятувальники 44-ї ДРПЧ з м Куп’янська виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у с. Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження 6 приватних будинків та 1 господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено.

О 16:00 у селищі Сахновщина внаслідок вибуху газоповітряної суміші виникла пожежа у приватному будинку, де знаходився 65-річний господар, який загинув. Площа пожежі склала 80 кв.м. До її гасіння було залучено 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Під час розбору завалів рятувальники відшукали тіло загиблого. О 16:20 відбулась локалізація пожежі, о 18:10 її ліквідація.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 283 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости