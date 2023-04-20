«Неординарна подія»: у Повітряних силах ЗСУ пояснили причину спалаху в небі над Києвом

У Повітряних силах ЗСУ наполягають, що причиною спалаху в небі над Києвом ввечері 19 квітня було космічне тіло, яке входило в шари атмосфери. Про це, посилаючись на інформацію Головного центру спеціального контролю, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Радіо Свобода.

«Вони є спеціалістами у цій галузі, і вже говорять, що це дійсно може бути космічне тіло, яке входило у щільні шари атмосфери. Очевидно, що так і є», – заявив Юрій Ігнат.

Він також нагадав, що в командуванні Повітряних сил майже одразу спростували інформацію, що причиною спалаху над столицею є робота ППО.

«Робота ППО не велась. Київську область і взагалі з півночі не атакували у ці години. Ми одразу спростували, що роботи ППО не було. Подія неординарна, тим більше, що ми в стані війни перебуваємо», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат також пояснив, чому в цей час у столиці оголосили повітряну тривогу.«Потрібно було розібратися, що це для початку, чи є дійсно загроза застосування балістики. Пролунав вибух. Сталось те, що сталось. Зрозуміло, що про всяк випадок потрібно було оголошувати тривогу, тому що відбувається щось дивне, щонайменше», – пояснив Юрій Ігнат.

Раніше Київська міська військова адміністрація оголосила, що спалах у небі над столицею, який жителі спостерігали ввечері 19 квітня, став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Проте згодом в американському космічному агентстві NASA заперечили ці дані, повідомивши, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігався спалах.

У Повітряних силах ЗСУ опівночі заявили, що за попередньою інформацією спалахи над Києвом близько 22:30 пов’язані із падінням супутника/метеорита, дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости