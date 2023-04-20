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Під Харковом поліція зупинила нетверезого водія, а затримала підозрюваного в іншому злочині

Під Харковом поліція зупинила нетверезого водія, а затримала підозрюваного в іншому злочині

Днями в Безлюдівці до поліцейських офіцерів громади звернувся громадян, який втратив свою банківську картку, а поки не заблокував її, невідомі зняли готівку.

Під час патрулювання поліцейські офіцери громади помітили автомобіль, який рухався в смт Хорошеве, порушуючи правила дорожнього руху. На вимогу охоронців порядку водій не реагував та почав тікати.

Поліцейські наздогнали та зупинили авто. Водій, який керував автомобілем знаходився у стані алкогольного сп’яніння, а також тимчасово обмежений у праві керувати транспортними засобами.

Також під час спілкування та перевірки пасажирів вказаного автомобіля встановлено, що один з них можливо є причетним до крадіжки грошових коштів з банківської картки. За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Водія притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 та ч. 3 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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