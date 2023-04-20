Лікар-лаборант, лікар-терапевт та інспектор з кадрів: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 20 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1283 вакансії.
1. Лікар-лаборант – 20 000 грн.
2. Лікар-терапевт – 19 950 грн.
3. Інспектор з кадрів – 16 600 грн.
4. Механік – 16 500 грн.
5. Економіст з праці – 15 000 грн.
6. Бухгалтер – 12 000 грн.
7. Фахівець – 10 000 грн.
8. Вантажник – 9 000 грн.
9. Оператор очисних споруд – 8 200 грн.
10. Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) – 8 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:
096 055 48 96;
099 020 87 21;
063 847 83 67;
067 728 97 45;
097 970 40 68;
057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Також отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.