Лікар-лаборант, лікар-терапевт та інспектор з кадрів: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 20 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1283 вакансії.

1. Лікар-лаборант – 20 000 грн.

2. Лікар-терапевт – 19 950 грн.

3. Інспектор з кадрів – 16 600 грн.

4. Механік – 16 500 грн.

5. Економіст з праці – 15 000 грн.

6. Бухгалтер – 12 000 грн.

7. Фахівець – 10 000 грн.

8. Вантажник – 9 000 грн.

9. Оператор очисних споруд – 8 200 грн.

10. Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) – 8 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68;

057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Також отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости