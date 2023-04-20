Прокуратура домоглась розірвання договору на ремонт дороги Валки – Пархомівка, укладеного з підсанкційним підприємством

Суд задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова до підприємства про розірвання договору на закупівлю послуг вартістю 43 млн грн.

У ході вивчення прокуратурою інформації з вебпорталу «Prozorro» виявлено порушення законодавства при здійсненні закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення Валки – Пархомівка.

Ремонт цієї дороги проводиться в рамках державної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України та спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури в України. Встановлено, що державне підприємство уклало договір щодо виконання ремонту дороги з підприємством-підрядником, до якого в подальшому рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Застосування вказаних санкцій призводить до порушення істотних умов договору, в тому числі неможливості своєчасного виконання умов договору, якісного надання послуг, призводить до порушень умов фінансування тощо.

Крім того, встановлено, що надання послуг з випробувальної дорожньої лабораторії та надання в оренду необхідної техніки здійснюють підприємства, на які рішенням РНБО, введеним в дію Указом Президента України, також накладено обмежувальні заходи (санкції).

Господарський суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури в повному обсязі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости