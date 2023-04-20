У дитячій лікарні №24 відкрили кімнату для реабілітації дітей

Кімнату сенсорної релаксації відкрили у Міській дитячій клінічній лікарні №24.Під час війни значно збільшилася кількість дітей із психологічними травмами та нервовими порушеннями, які потребують проведення реабілітаційних заходів та психологічної допомоги. У лікувальному закладі було виділене приміщення площею 50 кв. м, де за підтримки благодійного фонду «Добрі вчинки разом» виконали ремонтні роботи. Кімнату обладнали спеціальним інвентарем. Її можуть відвідувати нормотипові діти з психологічним навантаженням, у тому числі пов’язаним з війною (групові заняття), діти з неврологічними ураженнями та порушенням опорно-рухового апарату (індивідуальні або заняття у мінігрупах). Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я.Для досягнення психологічної реабілітації фахівці будуть використовувати світло-, звуко-, арт- та пісочну терапію, проводити релаксаційні вправи та ігри для корекції страхів та тривоги. Також у кімнаті є масажний килимок, тренажери, сухий басейн.«Сенсорна кімната сприяє релаксації та дозволяє активізувати різні функції центральної нервової системи. Вона стимулює всі сенсорні процеси, створює позитивне емоційне тло, пробуджує інтерес до дослідницької діяльності, коригує рухові порушення, розвиває моторику», – зазначили у департаменті.План психологічної реабілітації дітей складатимуть індивідуально, виходячи з особливостей дитини або групи дітей. Курс розрахований десять днів. З урахуванням групових занять щодня кімнату зможуть відвідувати десять дітей, а пройти курс реабілітації з кваліфікованим персоналом щомісяця – 30-35 дітей.

Агентство Телевидения Новости