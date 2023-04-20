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Траса на Балаклію та ще 8 автошляхів: дорожники працюють на кількох напрямках

Траса на Балаклію та ще 8 автошляхів: дорожники працюють на кількох напрямках

Ремонтні роботи зараз проводяться на дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка поблизу міста Балаклія. Дорожники вже створили вирівнюючий шар із асфальтобетонної суміші, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Також дорожники працювали сьогодні ще на 8 автошляхах. Було зроблено ямковий ремонт, поверхневий водовідвід механізованим способом та прибрали сміття з проїзної частини.

Продовжуємо роботи з відновлення зруйнованих штучних споруд. Наразі на Харківщині з 25 зруйнованих штучних споруд, функціонує 22 тимчасові переправи.

Агентство Телевидения Новости

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