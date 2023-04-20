Правоохоронці показали наслідки чергового обстрілу Куп’янщини

19 квітня 2023 року близько 22 години зс рф вкотре обстріляли Куп’янськ з РСЗВ, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Постраждалі відсутні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази і зафіксували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресорки.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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