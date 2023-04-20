Курортного сезону 2023 в Одесі не буде, пляжі не відкриватимуть

В Одесі цьогоріч всі морські узбережжя будуть закриті для відпочинку, а курортного сезону, як такого, не буде. Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телеканалу «Київ».

Він зазначив, це пов’язано із тим, що деякі території є замінованими. За словами Братчука, у місті влітку також не планується проведення великих концертів, пише Слово і Діло.

«Потрапляння у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде. Ми маємо дати можливість людям відпочивати. І, перш за все, захисники мають отримати певний перелік послуг. Великих концертів не буде. «Танців на кістках» не буде», – сказав Братчук.

Агентство Телевидения Новости