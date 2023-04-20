Дружина Ярославського заявила про розлучення, – ЗМІ

Про розлучення з чоловіком дружина відомого харківського олігарха Олександра Ярославського повідомила на свойї сторінці в Інстаграм.

Брак тривав 16 років. «Стільки всього пройдено разом. Наші життєві шляхи розійшлися, ми розійшлися понад рік тому. Важкого говорити про такі речі, але я думаю, що прийшов час про це сказати», – йдеться в дописі до фото.

Нагадаємо, Ярославського в Україні підозрюють у причетності до резонансного ДТП під Харковом, в якому загинув пішохід.

Як повідомляє видання Думка, Ярославський після повномасштабного вторгнення росії в Україну записав звернення та заявив, що нібито “розпочинає програму допомоги” Харкову. Першим кроком мав стати продаж яхти Kaiser. Worth Avenue Yachts оцінювала вартість судна в майже 50 млн євро. Проте, у лютому 2023 року оголошення про продаж елітної яхти зникло.

У липні 2022 року дружина олігарха Марина Ярославська опублікувала в Instagram фото з відпочинку на цій же яхті.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю виданню “Думка” повідомив, що Ярославський відмовився допомагати ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости