На Харківщині вилучили тіло жінки

У Куп’янському районі ексгумовано тіло чергової жертви збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

20 квітня прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції ексгумували тіло жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. За даними слідства, 29 вересня 2022 року окупанти били по смт Ківшарівка Куп’янського району. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії.

Загинула 71-річна жінка, яка перебувала у себе вдома, в багатоквартирному житловому будинку. Її поховали на місцевому цвинтарі.

Наразі тіло жінки направлено до ХОБСМЕ для встановлення причини смерті та проведення необхідних експертиз.

Агентство Телевидения Новости