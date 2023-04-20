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Наказував катувати людей розпеченим залізом: ідентифіковано російського підполковника

Наказував катувати людей розпеченим залізом: ідентифіковано російського підполковника

Клеймо розпеченим залізом по тілу: ідентифіковано російського підполковника, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 41-річному російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 41-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району. За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води.

Агентство Телевидения Новости

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