Наказував катувати людей розпеченим залізом: ідентифіковано російського підполковника

Клеймо розпеченим залізом по тілу: ідентифіковано російського підполковника, який наказував катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 41-річному російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Встановлено, що 41-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району. За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води.

Агентство Телевидения Новости