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У Харківських бібліотеках з’являться польські книги

У Харківських бібліотеках з’являться польські книги

34 публічні бібліотеки міста Харкова подали заявки на участь у пілотному проєкті «Польська полиця в Україні», ініційованому Українським інститутом книги.

Як повідомили в Департаменті культури, упродовж року кожна з учасниць отримає комплект із 10-15 нових книг для створення книжкової полиці польської літератури.

Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського та філії ЦБС Шевченківського району вдруге беруть участь у цьому проєкті. Крім того, у червні 2021 року Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові та Міжнародне товариство польських підприємців в Україні подарували бібліотеці ім. В. Г. Бєлінського книги польською та українською мовами. Зараз у бібліотеці відновлено виставку цих книг.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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