20 квітня заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська ознайомилася з роботою міжнародної неурядової гуманітарної організації «Mercy Corps», а також обговорила з представниками команди подальшу співпрацю в регіоні.

«Mercy Corps» підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.

Як зазначила Віта Ковальська, першочергово на Харківщині необхідна саме допомога у відновленні житла та інфраструктури. Це наразі пріоритетні напрямки, оскільки питання забезпечення продуктами і засобами гігієни вже не стоять так гостро, як, наприклад, минулого року.

«Найбільш постраждалі на Харківщині деокуповані громади Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Наразі з Куп’янського району ми проводимо евакуацію, адже там ще йдуть активні бойові дії. А в інших районах загалом ми вже розпочали відновлення, тому з вашою допомогою можемо забезпечити кілька деокупованих громад», – сказала заступниця начальника Харківської ОВА.

Керівник Дніпровського офісу «Mercy Corps», регіональний менеджер Вахтанг Піранішвілі наголосив, що вони зможуть розробити комплексний підхід для відновлення житла, яке сильно постраждало внаслідок обстрілів рф. Також в них діють програми для допомоги малому та середньому бізнесу.

«Невдовзі ми плануємо відкривати офіс у Харкові, щоб оперативніше реагувати на потреби громадян. Звичайно, до цього ми також надавали допомогу у громади Харківщини, але хочемо завдяки вашій підтримці співпрацювати з ними більш тісно», – прокоментував Вахтанг Піранішвілі.

Агентство Телевидения Новости