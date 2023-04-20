Чотири особи здійснювали хуліганство навколо Києво-Печерської Лаври

Про ситуацію навколо Києво-Печерської Лаври: чотирьом особам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства на території Лаври

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру 4 особам за фактом вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» (ч. 3 ст. 296 КК України).Згідно з матеріалами слідства, 19 квітня 2023 року група осіб, діючи узгоджено між собою, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра».

Порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину, зламали захисні ролети та двері вищезазначеної будівлі, після чого протиправно проникнули в приміщення.Правоохоронцям вдалося встановити та затримати чотирьох осіб, причетних до вчинення протиправних дій.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Досудове розслідування здійснюється Печерським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Джерело: МКІП

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