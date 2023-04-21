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КП «Харківводоканал» вирішили більше ніж 1,5 тисячі звернень споживачів

КП «Харківводоканал» вирішили більше ніж 1,5 тисячі звернень споживачів

З початку року в КП «Харківводоканал» надійшло понад 1,5 тис. звернень споживачів, пов’язаних із роботою систем водопостачання та водовідведення.

Як повідомила начальник управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу Світлана Рагімова, усі звернення одразу беруться в роботу. Заявки комунальники намагаються виконати протягом 3-5 днів.За її словами, основні питання, з якими звертаються харків’яни, стосуються заміни внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, якості води, що надходить до квартир, відключення водопостачання під час проведення ремонтних робіт на мережах. Також нагальне питання – затоплення підвалів, що нерідко є результатом порушення використання системи каналізації самими мешканцями.

«Військові дії та обстріли об’єктів інфраструктури призводять до перебоїв у роботі насосних станцій і, як наслідок, створюють незручності для абонентів. Через це з’явилися скарги на недостатній тиск у мережі, відсутність та перерви у подачі води, а також проведення перерахунку за послуги у споживачів, які тимчасово були відсутні в місті. Керівники та фахівці підприємства навіть у непростих умовах воєнного часу намагаються своєчасно реагувати та оперативно вирішувати проблеми, які виникли у харків’ян», – зазначила Світлана Рагімова.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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