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Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами можуть отримати фінансування

Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами можуть отримати фінансування

Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами, їхніми родинами та сім’ями полеглих захисників, можуть отримати від 500 тис. до 1 млн грн фінансування в рамках конкурсу «ВАРТО+ГО».

Конкурс проводить Український ветеранський фонд – державна установа, яка діє при Міністерстві у справах ветеранів. Гроші можуть отримати організації, котрі:- захищають права і свободи ветеранів та членів їхніх сімей; – задовольняють їхні суспільні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси;- надають послуги та соціальну підтримку ветеранам-підприємцям;- надають персональне менторство ветеранському підприємництву;- займаються підвищенням конкурентоспроможності ветеранського бізнесу;- популяризують ветеранський бізнес на українському та міжнародному ринках.

Також фінансуються організації, які надають соціальний супровід ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям полеглих захисників. 

Подати заявку на участь у програмі можуть всі організації, які співпрацюють з ветеранами та їхніми родинами. Останній термін – до 23:59 4 травня.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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