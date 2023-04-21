Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами можуть отримати фінансування

Громадські обʼєднання, що опікуються ветеранами, їхніми родинами та сім’ями полеглих захисників, можуть отримати від 500 тис. до 1 млн грн фінансування в рамках конкурсу «ВАРТО+ГО».

Конкурс проводить Український ветеранський фонд – державна установа, яка діє при Міністерстві у справах ветеранів. Гроші можуть отримати організації, котрі:- захищають права і свободи ветеранів та членів їхніх сімей; – задовольняють їхні суспільні, економічні, соціальні, культурні та інші інтереси;- надають послуги та соціальну підтримку ветеранам-підприємцям;- надають персональне менторство ветеранському підприємництву;- займаються підвищенням конкурентоспроможності ветеранського бізнесу;- популяризують ветеранський бізнес на українському та міжнародному ринках.

Також фінансуються організації, які надають соціальний супровід ветеранам, членам їхніх родин та сім’ям полеглих захисників.

Подати заявку на участь у програмі можуть всі організації, які співпрацюють з ветеранами та їхніми родинами. Останній термін – до 23:59 4 травня.

Джерело: Харківська міськрада

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