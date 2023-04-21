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Привітав подругу з днем народження: харків’янин запускав фейєрверки під час повітряної тривоги

Привітав подругу з днем народження: харків’янин запускав фейєрверки під час повітряної тривоги

Поліцейські оперативно встановили чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі Харкова: таким чином 46-річний харків’янин вирішив привітати подругу з днем народження. Кілька годин знадобилося поліцейським для встановлення місцеперебування порушника.

20 квітня близько 22:10 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня невідомий запустив феєрверк на стоянці біля супермаркету.

За вказаною адресою виїжджали керівники районного управління та слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули місце події, обстежили прилеглу територію та вилучили використану коробку з піротехнікою. Протягом кількох годин працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний мешканець міста. Як з’ясувалося, таким чином він вирішив привітати подругу зі святом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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