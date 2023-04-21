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Для мешканців Північної Салтівки запустили ще один автобусний маршрут

Для мешканців Північної Салтівки запустили ще один автобусний маршрут

Сьогодні, 21 квітня, на Північній Салтівці з’явився ще один автобусний маршрут №48е – «Автостанція «Героїв Праці» – вул. Дружби Народів (Північна-5)».

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки. 

Автобус №48е курсує так: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – вул. Леся Сердюка – вул. Дружби Народів (Північна-5).

Агентство Телевидения Новости

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