Всі країни НАТО згодні, що Україна має стати членом альянсу, – Столтенберг

Усі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг після свого візиту до Києва.

Він також повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення та приїде на Вільнюський саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня, пише 5 Канал.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що очікує на політичне запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі.

Нагадаємо, генсек НАТО відвідав Україну 20 квітня. Це був перший його візит за час повномасштабної війни.

Тим часом на авіабазі Рамштайн почалася 11-та зустріч союзників щодо військової допомоги Україні.

Агентство Телевидения Новости