Глава Мінооброни Німеччини вважає допустимими операції ЗСУ на території росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що операції Збройних сил України на території росії є цілком допустимими.

Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє Українська Правда із посиланням на DW.

За його словами, ситуація, за якої країна, на яку напали, під час бойових дій проникає на територію противника, наприклад, щоби відрізати йому шляхи постачання – абсолютно нормальна.

“Доти, доки атакам не піддаються міста, цивільні особи, цивільні об’єкти, з цим доведеться вимушено змиритися. Неохоче, але так має відбуватися, наприклад, щоб відрізати шляхи постачання”, – зазначив німецький міністр.

Раніше Пісторіус заявляв, що розв’язана росією війна є перешкодою для обговорення вступу України до НАТО. Міністр зазначив, що НАТО має “ретельно” зважувати будь-який крок до включення України в Альянс.

Агентство Телевидения Новости