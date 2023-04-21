Задушив рідного брата на очах матері — судитимуть чоловіка

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 33-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що 31 січня цього року обвинувачений перебував вдома по вул. Героїв Сталінграду у Харкові разом зі своїм 41-річним рідним братом та матір‘ю, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Під час сварки 33-річний чоловік вдарив брата, від чого той впав на диван. Користуючись тим, що внаслідок сутички чоловік опинився на дивані лежачи на животі, обвинувачений задушив його. 41-річний чоловік помер на місці від механічної асфікції.

Правоохоронці затримали братовбивцю у порядку ст. 208 КПК України. На цей час обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суду м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости