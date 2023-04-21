Спецпідрозділ KRAKEN оголошує новий набір добровольців

Спецпідрозділ Головного управління розвідки МО України KRAKEN розпочинає новий набір рекрутів на КМБ до нашого підрозділу.

“Якщо ти маєш гарну фізичну та психологічну підготовку, бачиш в собі сили стати на захист нашої країни та завжди мріяв бути військовим – заповнюй анкету.

Буде важко, доведеться багато чому навчитися, багато чого витримати. Але якщо ти пройдеш разом з нами цей шлях до кінця – це буде найкращє, що було у твоєму житті. Ти ніколи не пошкодуєш про свій вибір”, наголошують в KRAKEN.

⚔️ АНКЕТА ДЛЯ ЦИВІЛЬНИХ

Для військових, які мають бажання перевестися до KRAKEN з іншого підрозділу:

⚔️ АНКЕТА ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

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