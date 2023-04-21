Патрульні разом з ДСНС та медиками врятували літню харків’янку

«Моя тітка вже три дні не виходить на зв’язок та не відповідає на дзвінки, будь ласка, допоможіть, можливо їй зле чи з нею щось трапилося», – такий виклик напередодні ввечері надійшов харківським патрульним.

Патрульні Євген Мішура, Гюнай Кіктенко, Володимир Путря на місці з’ясували всі обставини, відтак негайно викликали рятувальників та бригаду швидкої, адже час міг йти на хвилини. Двері квартири були зачинені, тож до справи долучились рятувальники, які швидко їх відчинили.

Після того, як поліцейські зайшли у квартиру, вони помітили літню жінку на підлозі коридору в безпорадному стані. Патрульні разом з медиками стабілізували її стан та допомогли доправити до карети швидкої, яка її ушпиталила.

Дякуємо працівникам усіх екстрених служб за злагоджені та професійні дії, завдяки яким вдалося врятувати ще одне життя.

Агентство Телевидения Новости