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В Харкові визначили безпечні місця для проведення масових заходів

В Харкові визначили безпечні місця для проведення масових заходів

На Харківщині затвердили перелік безпечних місць, в яких рекомендується проводити масові заходи: таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Харківської області.

Термін його виконання встановлений на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Як повідомили в ХОВА, 16 об’єктів Харківщини потрапили до переліку безпечних місць, в яких рекомендується проводити масові заходи. Зокрема, у Харкові туди ввійшли метрополітен, «ЄрміловЦентр», мала зала ХНАТОБу.

«Було визначено спеціально відведені місця для проведення масових заходів задля безпеки наших громадян. Адже, на жаль, в усій Харківській області є велика загроза ракетних обстрілів. Якщо проводяться певні вистави, концерти або виставки люди мають бути спокійні за свою безпеку. Тому заклади можуть облаштовувати власні підвали за визначеними державними будівельними нормами», – сказала Віта Ковальська.

Крім визначеного списку, заходи можна проводити у місцях, які відповідають нормам ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту». Зокрема, зовнішні огороджувальні конструкції повинні витримувати навантаження від вибуху та вибухової хвилі згідно з одним із чотирьох класів захисних споруд.

Також на території Харківської області заборонено проводити масові заходи на відкритому просторі з кількістю учасників та глядачів понад 50 осіб. Проте, це не стосується проведення поховальних ритуалів та заходів, пов’язаних з вшануванням загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України.

Агентство Телевидения Новости

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