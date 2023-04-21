В Чугуївському районі шанувальниця спиртного регулярно залишала трьох доньок без їжі

Співробітники сектору ювенальної превенції та дільничні офіцери Чугуївського РУП спільно з представниками служби у справах дітей відвідали три родини, в яких виховуються діти. Працівники поліції провели профілактичні бесіди та перевірили, чи виконують батьки свої обов’язки по вихованню дітей.

Під особливу увагу правоохоронців потрапила сім’я з трьома неповнолітніми дітьми. 38-річна жінка не створила належних умов для проживання доньок. Діти живуть серед безладу та бруду. Напередодні жінка вживала спиртне та не звертала уваги на дітей. Поліцейські також з’ясували, що мати веде антигромадський спосіб життя, не слідкує за дітьми та постійно їх пригнічує. Під час систематичного вживання алкоголю на тривалий час залишає дітей самих без харчових продуктів.

Щодо матері дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП, а ювенальні поліцейські склали на матір адмінпротокол щодо невиконання обов’язків по вихованню дітей.

Агентство Телевидения Новости