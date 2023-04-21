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Сапери попереджають про нові мінні пастки, які залишили по собі окупанти

Сапери попереджають про нові мінні пастки, які залишили по собі окупанти

Протитранспортні міни спрацьовують при тиску на них вагою від 250-550 кілограмів, але торкатися таких предметів в жодному разі не можна: завжди є ризик того, що там буде той або інший сюрприз. Найпоширеніший – це підсунути під міну гранату Ф-1 чекою догори.

У лісосмугах Харківщини сапери дуже часто знаходять ось такі «подарунки» від окупантів, повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Будьте надзвичайно уважні й утримайтесь від відвідування лісових насаджень та інших місць потенційної мінної небезпеки», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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