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Сапери попереджають про нові мінні пастки, які залишили по собі окупанти
Протитранспортні міни спрацьовують при тиску на них вагою від 250-550 кілограмів, але торкатися таких предметів в жодному разі не можна: завжди є ризик того, що там буде той або інший сюрприз. Найпоширеніший – це підсунути під міну гранату Ф-1 чекою догори.
У лісосмугах Харківщини сапери дуже часто знаходять ось такі «подарунки» від окупантів, повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
«Будьте надзвичайно уважні й утримайтесь від відвідування лісових насаджень та інших місць потенційної мінної небезпеки», йдеться в повідомленні.