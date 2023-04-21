Сапери попереджають про нові мінні пастки, які залишили по собі окупанти

Протитранспортні міни спрацьовують при тиску на них вагою від 250-550 кілограмів, але торкатися таких предметів в жодному разі не можна: завжди є ризик того, що там буде той або інший сюрприз. Найпоширеніший – це підсунути під міну гранату Ф-1 чекою догори.

У лісосмугах Харківщини сапери дуже часто знаходять ось такі «подарунки» від окупантів, повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Будьте надзвичайно уважні й утримайтесь від відвідування лісових насаджень та інших місць потенційної мінної небезпеки», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости