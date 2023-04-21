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Сегодня 16:41
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На Холодній Горі на дорозі спалахнула автівка

На Холодній Горі на дорозі спалахнула автівка

Сьогодні близько 15:30 на вулиці Полтавський шлях, 148/2 під час руху загорівся Volkswagen Jetta.

Про пожежу повідомляють міські тг-канали. Першими на допомогу прийшли водії автівок, що рухалися поряд. За попередніми даними, постраждалих внаслідок ДТП немає.

Як повідомили в ДСНС Харківської області, о 15:41 на місце виїхало одне відділення. Горів моторний відсік Volkswagen Jetta. О 16:37 загоряння було ліквідоване, постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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