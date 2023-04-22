У Харкові загинула 4-річна дитина

Поліцейські встановлюють обставини загибелі чотирирічної дитини в Салтівському районі Харкова.

Хлопець випав з вікна квартири, розташованої на 6 поверсі будинку. Травми виявилися несумісні з життям.Повідомлення про подію надійшло до Харківського районного управління поліції № 2 сьогодні близько 12:45 від медиків.

Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик бавився у кімнаті, а батьки у цей час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під’їзду. В результаті падіння дитина отримала смертельні травми.

Відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліція з’ясовує всі обставини події.

Агентство Телевидения Новости