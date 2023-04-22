На Харківщині переселенці можуть отримати безкоштовні ліки

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, 21 квітня Красноградський район із робочим візитом відвідали керівники Департаменту охорони здоров’я.

Зокрема оглянули місця компактного проживання ВПО та провели робочу нараду з керівниками лікарських установ району.

У Красноградському районі, який є своєрідним тилом Харківщини, наразі проживає 33 тисячі вимушених переселенців – переважно з деокупованих громад області.

«Дуже важливо, що всі ці люди отримують медичну допомогу у повному обсязі. Фактично багато питань, які турбують ВПО, вже вирішено. Індивідуальні питання ми взяли на контроль», – підкреслив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Під час спілкування з вимушеними переселенцями заступниця директора Департаменту Жанна Овчарова наголосила, що ВПО можуть звертатися по медичну допомогу, без огляду на реєстрацію чи наявність декларації з сімейним лікарем.

«Не має значення, чи уклав пацієнт декларацію з сімейним лікарем, чи ні. Будь-хто з ВПО може звернутися до лікаря та отримати рецепт на безкоштовні медикаменти відповідно до Урядової програми “Доступні ліки”», – зазначила Жанна Овчарова.

Так, тільки у Красноградській ЦРЛ від початку повномасштабної агресії рф амбулаторно та у стаціонарах прийняли майже 6 тисяч пацієнтів із категорії ВПО.

Джерело: ХОВА





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