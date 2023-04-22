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У Харкові врятували мале цуценя

У Харкові врятували мале цуценя

Вчора евакуювали Сімбу, маленьку побратиню військових, яка постраждала від нападу собак. Сімба народилася на позиціях бійців, за 3 км від росіян. Військові Євген і Дмитро з трепетом ростили її з новонародженого віку. Та одного дня на Сімбу напали собаки, бійцям ледь вдалося її врятувати. Сімба перестала ставати на задні лапки, і військові звернулися до Порятунку тварин Харків за допомогою в її евакуації.

Вчора військовий Дмитро передав нам маленьку бійчиню в Ізюмі.

У Сімби діагностували перелом хребта, через що вона ковзає на задні лапки. Проте поверхнева чутливість збережена, лапки реагують на дотики. Кишківник та сечовий міхур працюють самостійно.

Бойова дівчинка має чудовий апетит і спрагу до життя. Наразі знаходиться під опікою Порятунку тварин Харків.

Агентство Телевидения Новости

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