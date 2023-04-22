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Прикордонники України затримали міжнародного злочинця

Прикордонники України затримали міжнародного злочинця

Учора надвечір, у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Мамалига», що на кордоні з Молдовою, прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Молдови.

Під час перевірки документів 43-річного молдованина, який слідував на виїзд з України, спрацювала база даних Інтерполу.

Від Укрбюро Інтерполу стало відомо, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшою екстрадицією до Франції задля притягнення до кримінальної відповідальності. Чоловіка звинувачують у крадіжці з проникненням.

Про виявлення розшукуваного, охоронці кордону проінформували правоохоронців та після оформлення відповідних документів передали співробітникам Нацполіції.

Джерело: ДПСУ

Агентство Телевидения Новости

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