Судитимуть «директорку ліцею», яка планувала навчати дітей за російською програмою

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

До повномасштабного вторгнення рф на територію України жінка працювала на посаді заступника директора ліцею у м. Куп‘янськ. За даними слідства, під час окупації міста освітянка погодилась на співпрацю з представниками країни-агресора, які у червні минулого року призначили її на посаду «т. в. о. директора» цього ж ліцею, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Колаборантка активно впроваджувала до навчального процесу стандарти освіти рф та збирала списки вчителів, які були згодні працювати на окупаційну адміністрацію.

«Директорка» повідомила викладачам та батькам учнів, що навчання буде проводитись виключно на російській мові.

Крім того, вона підготувала для вручення атестати про основну загальну освіту російського зразка.

Справу розглядатимуть у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Досудове розслідування проводив СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости