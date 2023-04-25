В Харкові любителю проїхати «на червоний» виписали штраф після відео в соцмережах

Сьогодні в мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водій автомобіля Infinity здійснив рух смугою зустрічного руху та проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, повідомила начальник УПП Харківської області Альона Стрижак.

Поліцейські швидко розшукали правопорушника: патрульні опитали водія, ознайомили його з наявними доказами та притягнули до адміністративної відповідальності.

На кермувальника інспектори склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора та порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

.

Агентство Телевидения Новости