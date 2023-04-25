У Балаклійській громаді триває ремонт автодоріг

Службою автодоріг в Харківській області продовжуються роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на двух ділянках автомобільної дороги T-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка:

➖ від міста Балаклія до села Яковенкове будуть відремонтовані 3 найбільш пошкоджені ділянки загальною протяжністю 1200 м;

➖ розпочатий ремонт автодороги від села Байрак до села Гусарівка.

Проведення ремонтних робіт заплановано і на інших напрямках Балаклійської громади, про що буде повідомлятися додатково.

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