25.04.2023 18:21
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У Балаклійській громаді триває ремонт автодоріг
Службою автодоріг в Харківській області продовжуються роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на двух ділянках автомобільної дороги T-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка:
➖ від міста Балаклія до села Яковенкове будуть відремонтовані 3 найбільш пошкоджені ділянки загальною протяжністю 1200 м;
➖ розпочатий ремонт автодороги від села Байрак до села Гусарівка.
Проведення ремонтних робіт заплановано і на інших напрямках Балаклійської громади, про що буде повідомлятися додатково.