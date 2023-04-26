17 населених пунктів на Харківщині перебували під обстрілами

Протягом минулої доби ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних та прифронтових населених пунктів в Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах.

Зокрема, під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший та Кислівка.

За оновленими даними, внаслідок ракетного удару по Куп’янську загинуло дві жінки 54 та 57 років, 10 людей отримали поранення. З них 4 госпіталізовані, ще 6 мають незначні ушкодження та отримали медичну допомогу на місці.

Роботи з розмінування тривають. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 138 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости