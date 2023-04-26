138 мін за добу: розмінування Харківщини триває

За минулу добу 25 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 16,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 21,2 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 138 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 37 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 186 саперів та 75 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2264,8 га території, 260 км автомобільних доріг, 1307 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 58 тис. 101 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101.

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