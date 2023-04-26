Збитки екосистемі Харківщини, за попередніми підрахунками, складають майже 350 мільярдів гривень

Засідання робочої групи з питань використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля відбулося в Богодухові. За тісної комунікації між органами місцевого самоврядування, керівництва районних військових адміністрацій, підприємств усіх форм власності та землекористувачів встановлюватимуться злочини, спричинені природному середовищу району.

«Безумовно, дії російських загарбників завдали колосальних збитків екосистемам регіону. Якщо говорити в цифрах, за попередніми підрахунками, природні ресурси Харківщини понівечені майже на 350 мільярдів гривень. Окупанти мають відповісти за кожен злочин проти українського народу та екосистем країни», – зазначив Євген Іванов.

За його словами, йдеться про забруднення ґрунтів, пожежі в лісах, що охопили не менше 624 га насаджень, забруднення атмосферного повітря та падіння рівня води на водосховищах. На сьогодні Держекоінспеція в Харківській області вже зафіксувала понад 680 злочинів щодо екосередовища.

Відповідна робоча група вивчатиме стан заповідних територій, можливість та актуальність реалізації довоєнних проєктів і планів, шляхи відновлення, стан водойм, поводження з відходами. Одне із профільних питань – збільшення надходжень екологічних податків та інших платежів до бюджетів всіх рівнів.

Агентство Телевидения Новости