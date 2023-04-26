Прокуратура вимагає повернути територіальній громаді нерухомість вартістю 6,7 мільйонів

Первомайським відділом Лозівської окружної прокуратури Харківської області направлено до суду позовну заяву в інтересах держави про визнання договору купівлі-продажу недійсним та зобов’язання повернути об’єкт нерухомості вартістю 6,7 млн грн.

Прокуратурою встановлено, що у грудні 2022 року Олексіївською сільською радою затверджено протокол про результати електронного аукціону про продаж громадського будинку площею понад 200 кв. м та надано згоду на його приватизацію шляхом його продажу переможцю електронного аукціону – одному з товариств району.

У січні 2023 року укладено відповідний договір купівлі-продажу.

Під час проведення процедури приватизації органом місцевого самоврядування порушено вимоги чинного законодавства. Так, відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану не проводиться приватизація об’єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Адміністративна територія, на якій розташована Олексіївська територіальна громада Лозівського району, віднесена до територій, на яких на період дії правового режиму воєнного стану приватизація не проводиться, тому сільська рада не мала права на відчуження об’єкту нерухомості. У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про зобов’язання повернути вказаний об’єкт Олексіївській сільській територіальній громаді Лозівського району.

Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости