Заволодіння понад 2,3 млн грн при ремонті трьох доріг на Харківщині: вручено підозру службовій особі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між держпідприємством та ТОВ укладено договори про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка, повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Проте директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. Проте в офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору.

На підставі переданих держпідприємству документів на рахунок ТОВ надійшли бюджетні кошти за роботи, які фактично в повному обсязі виконані не були. Свої незаконними діями директор спричинив державі матеріальну шкоду на суму понад 2,3 млн гривень. Вказані порушення підтверджено висновками судових будівельно-технічних експертиз.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости