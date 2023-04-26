ООН долучиться до відновлення харківських шкіл

Департамент освіти налагоджує співпрацю з ООН щодо відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів навчальних закладів: представники ООН завітали до кількох шкіл у Харкові, де планують провести відновлювальні роботи.«Спілкування вийшло конструктивним. Ми обговорили конкретні питання, щоб під час відновлювальних робіт не виникали додаткові проблеми», – повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.Директор департаменту освіти розповіла, що торік коштом міської територіальної громади було відновлено 48 навчальних закладів. За її словами, партнери, з якими співпрацює міська рада, планують відремонтувати ще 19 шкіл.«Сподіваємось на їхню допомогу і мріємо про те, що вже невдовзі до наших шкіл повернуться діти, і ми працюватимемо офлайн», – зазначила Ольга Деменко.

Агентство Телевидения Новости