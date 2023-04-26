Харківщина в трійці лідерів за кількістю випадків «неповернення» чоловіків з-за кордону

До України не повернувся кожен 10-й чоловік, який отримав дозвіл на виїзд: найбільше таких випадків було у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, з України з початку війни виїхали понад 66 тисяч чоловіків призовного віку. Всього дозволи на виїзд отримали 96 442 осіб, пише УНІАН.

Як зазначає комісія, ще трьох тисяч чоловіків прикордонники не випустили, оскільки мета поїздки не була підтверджена. Тимчасову слідчу комісію створили для розслідування порушень воєнного стану.

Наразі відомо, що понад 11% загальної чисельності громадян, які отримали дозвіл, не повернулися назад після закінчення встановленого терміну. Йдеться про 9 тисяч людей. Найбільше подібних випадків було у Харківській, Тернопільській та Волинській областях. Ще 30 068 не скористалися наявними дозволами.

Скільки громадян виїхало з України

За останніми даними кількість українських біженців у Європі, які отримали статус тимчасового захисту або аналогічної національної програми захисту, досягло 5 008 482 осіб. Це максимальний показник з початку повномасштабної війни.

За три місяці цього року загальний пасажиропотік через держкордон порівняно з аналогічним періодом 2022 року менше на 16%. Це пов’язано з пасхальними святами. Всього за останній тиждень в Україну в’їхало на 80 тис.осіб більше, ніж виїжджало.

Згідно з дослідженням, рівно 41% українських айтівців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни й напередодні, планують повернутися до України.

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