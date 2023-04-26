Українські електростанції починають готуватися до зими

Станом на сьогодні виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Все ще триває водопілля. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Електростанції почали щорічну ремонтну кампанію, яка є обов’язковою для підготовки до зимового періоду. Наразі вихід у ремонт кількох енергоблоків компенсується активною роботою гідроелектростанцій та відновлюваних джерел енергії.

Ремонтні бригади «Укренерго» працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак. Нагадаємо, що енергосистема зазнала безпрецедентних пошкоджень. Для відновлення рівня надійності, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.

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