У Харкові відкриють відділення для дітей, вилучених із соціально ненадійних сімей

Відділення тимчасового перебування дітей, вилучених із соціально ненадійних сімей, планують відкрити у місті Харкові 1 травня.

Як повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, діти перебуватимуть там до набуття певного юридичного статусу. У відділенні їх забезпечать усім необхідним, зокрема, будуть створені умови для навчання та надання медичної допомоги.

За словами віце-мера, центр реабілітації дітей, які опинилися в небезпечних для життя умовах, зараз у місті не працює. Тому діти змушені довше, ніж зазвичай, знаходитися у лікарняних закладах, адже процес набуття юридичного статусу може бути досить тривалим. Створення відділення тимчасового перебування вирішить цю проблему.

У Харкові з початку повномасштабного вторгнення і до 1 квітня 2023 року з сімей було вилучено 74 дитини. Серед них — і діти, евакуйовані з деокупованих територій та зон бойових дій. Далі дітей передаватимуть опікунам, влаштовуватимуть у прийомні сім’ї та будинки сімейного типу.

Джерело: Харківська міськрада

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