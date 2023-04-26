Харківщина увійшла до ТОП-5 за кількістю кредитних договорів

За кількістю кредитних договорів у межах урядової програми «Доступні кредити 5-7-9%» Харківська область посідає 5 місце. Загалом укладено близько 3 тисяч договорів.

Такі дані навели в Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА.

«Доступні кредити беруть переважно підприємства агропромислового комплексу. Також кошти залучають на рефінансування раніше наданих договорів», – додали в Департаменті.

Всього підприємства Харківської області уклали договорів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на 11, 8 мільярда гривень.

Також у Департаменті відзначають, що попри проведення активних бойових дій бізнес Харківщини продовжує сумлінно сплачувати податки.

«Протягом січня-березня 2023 року підприємства Харківської області до Державного бюджету України перерахували 9 мільярдів гривень податків та зборів, до місцевого – 5,6 мільярда гривень. Це на 2,5% більше за показники січня-березня 2022 року. Випереджаючі темпи росту показали платники податків галузей оптової торгівлі – 108%, інформації та телекомунікації – 111%», – повідомили в Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА.

Нагадаємо, що урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» дозволяє залучити до 60 мільйонів гривень під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 мільярда гривень під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Окрім того, Уряд розширив програму доступних кредитів на підприємства, зруйновані внаслідок бойових дій. Підприємці зможуть отримати кредит на відновлення виробничих потужностей під 9% терміном до 5 років на суму до 60 млн грн.

Джерело: ХОВА

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