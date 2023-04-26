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26.04.2023 14:34
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На книжковий ярмарок до Варшави приїдуть понад 30 авторів з України

На книжковий ярмарок до Варшави приїдуть понад 30 авторів з України

«Мільйони мостів»: Україна — Почесний гість Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві

25-28 травня 2023 року в Палаці культури і науки у Варшаві відбудеться Міжнародний книжковий ярмарок. Цьогоріч в рамках події Україна має особливий статус.

Програму українського стенда Український інститут книги готує у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Посольством України у Польщі та організатором Ярмарку – Fundacja Historia i Kultura.

Стенд України буде розташований у Мармуровій залі Палацу культури і науки під номером 120 та діятиме під гаслом «Мільйони мостів». На стенді можна буде придбати книжки українською мовою близько 45 видавництв, познайомитися з українськими авторами і представниками літературного світу, а також встановити галузеві контакти з агентами та видавцями.

В межах програми українського стенда до Варшави приїдуть понад 30 видатних авторів з України, які протягом чотирьох днів ярмарку візьмуть участь у 40 літературних заходах. Серед авторів, яких можна буде побачити і почути у Варшаві: Юрій Андрухович, Остап Сливинський, Юрій Винничук, Світлана Тараторіна, Катерина Бабкіна та Галина Крук.

Джерело: МКІП

Агентство Телевидения Новости

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