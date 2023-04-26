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26.04.2023 16:15
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Правоохоронці ексгумували труп 12-річного хлопчика на Харківщині

Правоохоронці ексгумували труп 12-річного хлопчика на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у минулому році у селі с. Малі Проходи 12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю годував домашню худобу на подвір’ї. У цей час російські військові почали обстрілювати село: снаряд влучив на територію будинку, де проживала родина. Хлопчик загинув на місці, його матір отримала поранення.

26 квітня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло дитини на цвинтарі у с. Малі Проходи.

Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

Агентство Телевидения Новости

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